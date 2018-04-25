Четыре игрока РК «Кубань» вошли в состав сборной РФ на матчи Мировой серии

В очередном этапе Мировой серии по регби-7 примут участие Юрий Гостюжев, Владислав Лазаренко, Владимир Остроушко и Артур Соломяный.

Игроки уже находятся в Сингапуре, где 28 и 29 апреля пройдет шестой по счету этап. В предварительных матчах группы «А» национальной команде предстоит встретиться со сборными Испании, Фиджи и Японии.

Сейчас россияне находятся на последнем месте в мировом турнире, и теперь, чтобы сохранить прописку в элите регби-7, необходимо брать очки в каждой игре.

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