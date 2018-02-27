Четыре игрока РК «Кубань» встретятся с Румынией в составе сборной России

Сейчас они готовятся к матчу чемпионата Европы.

Новый главный тренер россиян, ирландец Марк МакДермотт, вызвал на сборы в Турции Тагира Гаджиева, Назира Гасанова, Магомеда Давудова и Евгения Непейводу.

У РК «Кубань» еще есть теоретические шансы попасть на Кубок мира в 2019 году. Для этого надо выигрывать в Румынии.

Последние два матча сборная России провела на стадионе «Кубань». Сперва уступили испанцам, а затем разгромили Бельгию. Встреча с румынами состоится 3 марта в городе Клуж.

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