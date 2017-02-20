style=»width: 100%;»> Четыре кило абхазской петрушки не прошли ветеринарный контроль

В Адлере не пропустили через российско-абхазскую границу четыре килограмма петрушки. В ней нашли карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Его наличие подтвердили в ветеринарной лаборатории.

Так как ввоз зараженных вредителями продуктов запрещен в Россию, абхазская петрушка не попадет на столы кубанцев, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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