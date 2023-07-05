Четыре страны подали в суд на Иран

Великобритания, Канада, Швеция и Украина подали в суд иск против Ирана в Международный суд ООН по поводу сбитого украинского пассажирского самолета под Тегераном в 2020 году, говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств этих стран.

Рейс PS752 был сбит двумя надводными -ракеты класса «воздух», выпущенные военнослужащими ВКС КСИР.

Действия Ирана являются нарушением международно-правовых обязательств страны, говорится в заявлении.

Великобритания, Канада, Швеция и Украина обвиняют Иран в неспособности предотвратить трагедию и в непроведении полного, прозрачного и беспристрастного досудебного расследования и суда в соответствии с международными стандартами.

2020- 8 января Боинг 737- 800 самолетов “Международных авиалиний Украины” разбились после взлета из аэропорта Тегерана. По версии иранской стороны, в катастрофе виноват оператор ЗРК, поскольку лайнер был идентифицирован как вражеская цель и по нему были выпущены две ракеты.