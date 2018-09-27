Четыре жителя Туапсе несколько лет незаконно получали пенсии по инвалидности

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность мужчин, причастных к хищению бюджетных средств.

Следствие установило, что с декабря 2007 года по 31 мая 2018 года четыре жителя Туапсинского района незаконно получили из Пенсионного фонда РФ социальные выплаты по инвалидности в размере от 650 тыс. до 1,5 млн рублей. Суд признал их виновными в совершении преступления, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Троих виновных осудили на разные сроки условно. Один из виновных добровольно не возместил ущерб государству на сумму более 650 тыс. рублей, поэтому ему вынесли более суровое наказание. Суд приговорил мужчину к двум годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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