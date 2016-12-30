Четырех скелетонистов РФ отстранили из-за допинга на Олимпиаде в Сочи

Четырех российских скелетонистов с 30 декабря временно отстранили от соревнований.

Их подозревают в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр в Сочи. Об этом сообщили в Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Федерацию бобслея РФ уже проинформировали. Имена отстраненных спортсменов не называются.

В организации сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК) проинформировал IBSF об открытии расследования по поводу нарушения антидопинговых правил во время соревнований на Играх-2014.

На Олимпиаде в Сочи российские скелетонисты завоевали две медали. Золото получил Александр Третьяков, бронзу — Елена Никитина. Всего в соревнованиях Россию представляли шестеро скелетонистов. Помимо Третьякова и Никитиной, участвовали Сергей Чудинов, Никита Трегубов, Ольга Потылицына, Мария Орлова, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирное антидопинговое агентство 18 июля по результатам расследования подтвердило факты подмены проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Согласно заявлению автора доклада Ричарда Макларена, в Минспорта РФ знали об этих манипуляциях. В докладе утверждается, что в России существовала управляемая государством система сокрытия положительных допинг-проб. На основании этого расследования WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Исполком МОК не стал отстранять всю сборную и передал право допуска атлетов на Игры международным спортивным федерациям. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 17 июня отказался допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Сборную РФ по тяжелой атлетике тоже отстранили от участия в Олимпиаде. Международный паралимпийский комитет отстранил всю сборную России от Паралимпады-2016 в Рио.

Владимир Путин предложил ОКР создать независимую общественную комиссию с участием российских и зарубежных экспертов для разбирательств по допингу. Ее возглавил член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов. Макларен в сентябре заявил, что расследование дела о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи завершится до конца года. Россия потребовала участия своих представителей на вскрытии допинг-проб с зимних Игр 2014 года.

Вторую часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена презентовали 9 декабря. Фальсификации с допинг-пробами были выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали, и у одной серебряной медалистки Олимпийских игр 2014 года. В МОК в декабре сообщили, что открыли дисциплинарные дела в отношение 28 российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи.

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