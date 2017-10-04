Четырех граждан Армении принудительно отправят на родину из Сочи

Иностранцев, которые работали рядом с российско-абхазской границей, пограничники выявили в результате рейдовых мероприятий в поселке Веселом.

На территории города все иностранные граждане находились законно — имели регистрацию по месту пребывания с действительными сроками и разрешения на работу в стране. Однако основания для законного нахождения в пограничной зоне у них отсутствовали, они не имели специальных пропусков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Пограничного отделения ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пограничники доставили правонарушителей в суд. Мужчин привлекли к административной ответственности, им назначили штраф и выдворили из России.

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