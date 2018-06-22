Четырех леопардов в Сочи выпустят в дикую природу

22 июня в 08:41

Ученые Центра восстановления популяции переднеазиатского леопарда удостоверились, что животные могут позаботиться о себе.

Артек, Эльбрус, Багира и Волна теперь будут жить на просторах Кавказа. На глаза людям точно не попадутся, общаться между собой и добывать пищу они смогут. Специалисты надеются, что на воле леопарды создадут пары и обзаведутся потомством.

Центр восстановления популяции в Сочи начал работу в 2009 году, спустя семь лет на волю выпустили первых трех подопечных.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник