Чехия и Словакия планируют производить боеприпасы для Украины

Чехия и Словакия намерены сотрудничать в производстве боеприпасов. Об этом 2 июня сообщил министр обороны Словакии Мартин Скленар после встречи со своим чешским коллегой Яной Черноховой, сообщает Česká televize TV. Мы рады двигаться вперед вместе. Мы также говорили о сотрудничестве в сфере увеличения мощностей по производству боеприпасов”, — сказал Скленарь.

Чернохова высоко оценила взаимное сотрудничество, согласно которому компании двух стран отремонтируют старую военную технику.

Министры также заявили, что обе страны продолжат оказывать помощь Киеву.

Напомним, что ранее Скленарь сообщил, что Словакия является миссией Евросоюза в Украине. план доставки лекарств.