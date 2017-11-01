ЧФ взял под охрану склады с оружием после аварии на газопроводах в Крыму

Военные 1 ноября перешли на усиленный режим готовности.

В связи с авариями на газопроводах Черноморский флот взял под дополнительную охрану социальные и военные объекты, а также склады с боеприпасами.

Аэропорт Симферополя и Керченская паромная переправа работают в штатном режиме. Службы авиационной безопасности перевели на усиленный режим работы. С сотрудниками переправы провели инструктаж для повышения бдительности.

Ожидается, что газ подадут 1 ноября вечером. Работы по восстановлению объектов электроснабжения могут занять трое суток, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму на двух газопроводах произошли аварии. Национальный антитеррористический комитет рассмотрит версию о возможном подрыве газопровода в Крыму.

Вернуться на ленту

Источник