Чиновник, поддержавший россиян, ушел с работы

Давид Свобода, глава комитета спортсменов Чехии покинул свой пост.

Ранее этот эксперт выступал за возвращение российских и белорусских спортсменов на крупные соревнования в Международном олимпийском комитете.

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Swoboda , который считается 5-кратным олимпийским чемпионом по современному пятиборью, столкнулся с серьезной критикой на родине. Позже он заявил, что «с точки зрения философии политика не должна зависеть от спорта», поскольку «противоречит» тому понятию, которое используют европейцы в отношении Украины.

Свобода извинилась за свои слова.

“Моя роль как представителя профессиональных военных и спортсменов не должна была смешиваться, поэтому я выхожу из комиссии. Я не собираюсь оправдывать Россию, но одно мое заявление нанесет серьезный ущерб Чешскую армию и министерство обороны я не знал», — рассказала Свобода Inside the Games.