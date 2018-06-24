Чиновники Краснодара сыграли в футбол с командой Афганской общины

Глава столицы Кубани Евгений Первышов в июне встретился с футбольной командой Афганской общины Краснодара. После знакомства состоялся матч между сборными администрации столицы Кубани и учащихся из Афганистана.

Товарищеский матч прошел на футбольном поле рядом со школой № 51. За команду мэрии также играли заместитель главы города Владислав Ставицкий, руководители и сотрудники структурных подразделений администрации краевого центра.

«В эти дни, когда весь мир следит за ходом чемпионата мира по футболу, Краснодар также живет и дышит этим видом спорта. Замечательно, что у нас он развивается на профессиональном уровне, но еще более ценно, что в футбол играет большое количество начинающих спортсменов и любителей. Соревнования проходят между дворовыми командами, студентами, иностранными сборными. Футбольное движение захватывает всех — независимо от возраста и рода деятельности. Этот вид спорта делает нас ближе, дружнее и помогает совместно решать многие вопросы», — сказал Евгений Первышов.

В составе сборной Афганистана на поле вышли представители этой страны — учащиеся разных курсов краснодарских вузов. В мае афганская сборная стала победителем турнира по футболу среди иностранных студентов, который проходил на базе КубГУ. Она обыграла 11 команд, представляющих другие страны, в том числе — Вьетнам, Камерун, Нигерию, страны Латинской Америки, Мозамбик, Грецию и другие.

«Наша команда существует уже пять лет и с готовностью участвует в турнирах, проходящих в городе. Поэтому решили сыграть и с командой администрации. Замечательно, что футбол поддерживается на уровне руководства города. В дальнейшем мы планируем, что география футбольных турниров между иностранными командами будет расширяться, не ограничиваться только Краснодаром», — сказал представитель афганской молодежи Краснодара Саид Баир.

Он также добавил, что возможность организации совмесных турниров обсуждается с иностранными командами Ростова-на-Дону и других городов.

«Такой интерес к футболу мы готовы поддерживать. Со своей стороны — предпринимать дальнейшие шаги, чтобы в городе строились спортплощадки и спорткомплексы, создавались условия для всех желающих заниматься спортом, футболом — в том числе. Готовы взаимодействовать в этом вопросе со всеми заинтересованными сторонами. И конечно, высоко ценим вклад Афганской общины в развитие футбольного движения в Краснодаре», — отметил Евгений Первышов.

По итогам встречи со счетом 5:4 победу одержала афганская сборная. Евгений Первышов поблагодарил игроков и представителей Афганской общины за встречу. В завершение матча команды пожали друг другу руки, сфотографировались на память.

Это третий из футбольных матчей, которые проходят в течение полутора месяцев в разных районах краевого центра. Сборная команда городской администрации во главе с Евгением Первышовым уже провела две игры — с командой Комсомольского и Пашковского микрорайонов, со сборной учхоза «Кубань», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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