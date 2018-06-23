Чиновники Сочи и Бранденбурга провели товарищеский футбольный матч

Встреча на стадионе «Ледяной куб» Олимпийского парка в Сочи закончилась со счетом 1:1.

Игра стала частью проекта Deutsch-russische Fußballbrücken, который инициирован управлением молодежного спорта земли Бранденбург и Германо-российским форумом.

Команду российского курорта возглавил мэр Анатолий Пахомов. Перед началом матча гостей по традиции угостили хлебом-солью. Высшее руководство земли Бранденбург прибыло на курорт поддержать сборную Германии, которая 23 июня сыграет на стадионе «Фишт» с командой Швеции.

«У нас в Сочи любят не только смотреть, но и играть в футбол. Он объединяет. А такие товарищеские встречи позволяют сблизиться двум странам», — отметил Пахомов.

Заместитель премьер-министра земли Бранденбург Кристиан Герке в своей речи отметил гостеприимство Сочи. В прошлом году на Кубке конфедераций сборная Германии одержала здесь победу. Он так же подчеркнул, что надеется на встречу российской и немецкой сборных в финале чемпионата мира, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Previous

Next

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник