Чиновники Японии не поддержали идею Путина о мирном договоре без условий

Во время Восточного экономического форума 12 сентября президент России Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами «без всяких дополнительных условий» до конца года.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что Токио придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией, которая подразумевает разрешение территориальных споров.

«Правительство не меняет своей политики по отношению к решению вопроса о возвращении [северных] островов и заключению мирного договора», — заявил Суга.

По его словам, он не уверен, что Путин и японский премьер Синдзо Абэ успели обсудить это предложение на полях Восточного экономического форума.

Синдзо Абэ пока еще никак не комментировал слова Владимира Путина, но еще во время своего выступления на ВЭФ он призвал российского президента подтвердить решимость к заключению мирного договора, сообщает РБК.

При этом Япония не намерена заявлять протест в связи с предложением президента России Владимира Путина по заключению мирного договора. Но вместе с тем власти страны по-прежнему выступают в первую очередь за решение территориального вопроса.

Токио и Москва до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые были включены в состав СССР по окончании войны, сообщают «Известия».

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