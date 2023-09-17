Чиновников уволят за несчастные случаи во время отопительного сезона в Кыргызстане

Глава правительства Кыргызстана заявил, что чиновников будут увольнять за несчастные случаи в отопительный сезон

Глава Кабинета министров Кыргызстана Акилбек Жапаров заявил, что если в предстоящий отопительный сезон произойдут несчастные случаи, отопительный сезон, пригрозил чиновникам немедленным увольнением. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

“Я не слышу, чтобы вы говорили, что зима пришла неожиданно. Подготовка к зимнему сезону должна быть 100-процентной. Если будет ситуация, подобная прошлогодней Майлуу- Повторится су, тебя уволят. Ты даже не сможешь дойти до кабинета”, – сказал Жапаров на заседании Кабмина по подготовке к осенне-зимнему сезону.

Потому что погода была плохая. холодно, там замерзли водопроводные трубы, вода не поступала на городскую электростанцию, прекратилась подача тепла. В результате без тепла остались более 1800 жителей многоквартирных домов. “Гражданам” и “особенно государственным учреждениям” следует быть готовыми к отопительному сезону.