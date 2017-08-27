Числе жертв терактов в Испании возросло до 16

После атак в Барселоне и Камбрильсе в больницах все еще остаются 24 человека.

В Каталонии скончалась одна из пострадавших в результате теракта в Барселоне. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Каталонии.

Отмечается, что речь идет о 51-летней гражданке Германии. Погибшая оставалась в больнице в критическом состоянии со дня теракта. Таким образом, число погибших в результате двух терактов в Каталонии возросло до 16, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Барселоне фургон въехал в толпу в районе улицы Рамбла. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт. Полиция задержала одного из подозреваемых в организации теракта. Один из предполагаемых организаторов теракта был убит в перестрелке с полицией. Всего в Испании в результате терактов пострадали 119 человек, 21 августа стало известно, что число жертв терактов увеличилось до 15 человек.

В Барселоне во время теракта пострадала россиянка.

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