Число американских дипломатов в России уменьшилось на 70%

Об этом в апреле сообщил посол США в России Джон Хантсман.

«За последние несколько месяцев нам пришлось сократить численность дипломатических представительств почти на 800 человек, включая очень большое сокращение, которое произошло в августе и недавнюю высылку дипломатов, которая произошла несколько недель назад. Это представляет собой сокращение их численности на 70%», — сказал Джон Хантсман.

Ранее он назвал условие, при котором сотрудничество России и Америки станет возможным. По его словам, для продолжения отношений с США России необходимо якобы стать более ответственным партнером, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что из страны вышлют 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ назвал заявление Мэй беспрецедентно грубой провокацией. В ответ на действия Лондона Москва выслала 23 британских дипломатов. Более 14 стран выслали около 100 российских дипломатов.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль 5 марта пострадал в результате воздействия неизвестного вещества в британском городе Солсбери.

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