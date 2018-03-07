Число богатейших россиян за год выросло до 220 человек

Количество граждан России с капиталом более 500 млн долларов увеличилось на 22%.

В ежегодном докладе World Wealth Report указано, что за год число богатейших россиян выросло до 220 человек.

Больше всего богатейших людей живет в США — 1 тыс. 830 человек, в Китае — 490 человек, в Германии — 430 человек. Общая сумма капитала богатейших граждан составляет 470 млрд долларов.

В докладе говорится, что 58% богатейших граждан России и стран СНГ имеют второй паспорт или двойное гражданство, а 45% человек рассматривают возможность постоянного проживания в другой стране, пишет «Коммерсантъ».

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