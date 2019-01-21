Число жертв пожара на двух судах в Керченском проливе возросло до десяти

По данным Росморречфлота, 14 моряков удалось спасти.

По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧП случилось вечером 21 января. На место направили спасательный буксир «Демидов». Очевидцы сообщили, что люди прыгают за борт.

На борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них 9 — граждане Турции, 8 — из Индии. На борту судна «Маэстро» были 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 — Индии. По предварительным данным, россиян среди членов команд нет.

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