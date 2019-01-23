Число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе увеличилось до 14

Спасатели подняли из воды тела 11 погибших при пожаре на судах в Керченском проливе.

Тела погибших подняли на борт спасательного судна «Демидов». Без вести пропавшими остаются девять моряков, спасатели ведут их поиски.

По уточненным данным, на борту двух танкеров находились 32 человека, сообщает РИА «Новости».

По данным источника, при пожаре на двух судах погибли 14 моряков, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 21 января в районе Керченского пролива загорелись два судна. На место направили спасательный буксир «Демидов». Очевидцы сообщили, что люди прыгают за борт. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт. Возбудили дело.

На борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них 9 — граждане Турции, 8 — из Индии. На борту судна «Маэстро» были 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 — Индии. По предварительным данным, россиян на судах не было. Капитанам двух горящих в Керченском проливе кораблей удалось спастись.

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что больницы Кубани готовы принять пострадавших.

По уточненным данным, известно о гибели десяти человек, еще десять пропали без вести. Для поисков пропавших после пожара моряков привлекут вертолет.

В Росморречфлоте заявили, что шансов найти выживших при пожаре моряков в Керченском проливе нет.

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