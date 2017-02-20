Число погибших при теракте в Сомали выросло до 39 человек

Число погибших в результате взрыва на рынке в столице Сомали выросло до 39 человек, около 50 получили ранения.

По информации главы городского округа Вададжир Ахмеда Афракса, причиной взрыва была бомба, заложенная в грузовике.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», взрыв в сомалийской столице Могадишо произошел 19 февраля. Среди жертв теракта не менее десяти женщин, в числе погибших есть и дети.

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