Число погибших при нападении на колледж в Керчи достигло 20 человек

Среди погибших в Керченском политехническом колледже 15 студентов и пятеро взрослых.

«Привезли не три человека из техникума, как мы ожидали, а четыре», — сообщил замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

По его словам, на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет. Он добавил, что по предварительным данным, все пять взрослых являются сотрудниками колледжа. Их должности уточнят позднее.

Городские власти Керчи заявили, что процедура опознания завершена для всех 20 погибших в трагедии. Однако Дилявер Мельгазиев уточнил, что пока протоколы опознания составлены не на всех, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в Керчи.

В Краснодаре прошла акция в память о жертвах нападения.

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