Число погибших при пожаре в незаконной постройке в Сочи увеличилось до 11 человек

Одна из пострадавших скончалась в больнице 5 августа.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в Адлерском районе на улице Просвещения произошел ранним утром 30 июля.

После пожара обнаружили тела восьми погибших. Позже при разборе завалов следователи нашли тела еще двух человек.

В администрации Сочи сообщили, что при пожаре на улице Просвещения погибли наемные рабочие. Власти Кубани окажут помощь пострадавшим при пожаре. Возбуждено уголовное дело. Сгоревший дом ранее незаконно сдавали жильцам.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. Следователи утверждают, что сгоревшее здание в Сочи было построено незаконно.

В Краснодар на вертолете доставили двух пострадавших при пожаре в Сочи. Мэрия Сочи возьмет на себя расходы по транспортировке тел погибших при пожаре.

Пострадавшего при пожаре в Сочи подростка выписали из больницы.

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