Об этом 1 января сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ночью тела еще двух погибших извлекли из-под завалов на месте обрушения части дома. Таким образом, на данный момент известно о семи погибших.

«Погибли семь человек, пятеро из них уже опознаны» — сказал представитель ГУ МЧС России по Челябинской области на заседании штаба.

По его словам, 1 января к 10:00 по местному времени (8:00 по московскому) будут готовы предварительные результаты обследования частичного обрушившегося дома диагностическим комплексом «Стрела». Известно, что в эпицентр попали 35 квартир, 25 из которых разрушены полностью, еще десять — частично.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в регионе действует режим ЧС, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 4:00 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в десятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ, в результате обрушился один из подъездов.

Владимир Путин побывал в Магнитогорске на месте взрыва газа.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске.

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