Спасатели обнаружили на месте взрыва газа в жилом доме в городе Шахты тела двух человек — мужчины и женщины.

«Мы находимся в стадии поисково-спасательных работ, в настоящее время обнаружены тела еще двух погибших, они проживали в квартире № 68. В настоящее время остается неизвестной судьба еще одного человека», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

Он отметил, что задача спасателей — завершить поисковые работы 15 января, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 14 января в жилом доме в Шахтах произошел взрыв бытового газа. Спасли семь человек, еще двоих госпитализировали.

Президент поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Ростовской области.

Альпинистов из Сочи привлекли для разбора завалов пострадавшего при взрыве газа дома.

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