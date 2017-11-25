Число погибших во время теракта в мечети в Египте увеличилось до 305 человек

Такие данные 25 ноября обнародовала генеральная прокуратура страны.

По ее сведениям, среди погибших 27 детей, еще 128 человек получили ранения.

Как уточнило ведомство, в нападении участвовали от 25 до 30 человек, которые подъехали к месту атаки на пяти внедорожниках. Некоторые из них были в масках. Они выкрикивали «Аллах акбар», при них были черные знамена террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Египте 24 ноября боевики атаковали мечеть. Ранее сообщалось о том, что погибли более 230 человек. Ни одна из действующих в стране экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси, заявив о готовности Москвы наращивать взаимодействие в борьбе с международным терроризмом.

МИД попросил россиян проявлять осмотрительность в Египте в связи с терактом. В Ростуризме рекомендовали россиянам учитывать риски при планировании поездок в Египет.

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