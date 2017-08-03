Число пострадавших при взрывах в Абхазии россиян достигло 35 человек

По предварительным данным, всего пострадали около 60 человек.

Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Абхазии Турал Джавадов.

«Всего 60 пострадавших, 35 россиян, из них 27 человек госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. В основном пострадавшие с травмами легкой и средней степеней тяжести. Только четыре человека имеют тяжелую форму, но все под контролем медиков. Из этих четырех один гражданин России», — цитирует пресс-секретаря «Российская газета».

Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев рассказал, что военнослужащие и объекты военной базы РФ не пострадали. Российские военные помогали абхазским коллегам в ликвидации последствий происшествия и в оказании помощи пострадавшим.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел оперативное совещание. Он поручил создать специальную комиссию, которая должна определить объемы и масштабы нанесенного ущерба и объемы компенсации пострадавшим. Президент республики поручил главе Гудаутского района решить вопрос размещения туристов, которые находились в домах, пострадавших из-за взрыва.

К расследованию причин случившегося приступила военная прокуратура Абхазии. После определения состава преступления будет возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абхазии в результате взрывов на складе боеприпасов пострадали россияне. Они получили травмы от удара камней от взрывной волны, серьезных ранений от осколков снарядов нет. В селе Приморском, где произошло ЧП, находятся источники, в которых туристы обычно принимают грязевые ванны. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при необходимости регион направит врачей в медицинские учреждения республики.

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