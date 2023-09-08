Число просителей убежища в Германии превысило 200 тысяч.

Начало 2023 г. За восемь месяцев число просителей убежища в Германии выросло на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 204 тыс. 461 человека, сообщало “Вельт”.

В августе В Германии было подано 27 738 заявлений о предоставлении убежища, что на 17% больше, чем в предыдущем месяце. Таким образом, за восьмой месяц лимит в 200 тысяч человек уже превышен.

Большинство претендентов — Сирия (61,5 тысяч человек — на 81% больше, чем в 2022 году), Афганистан (35,8 тысяч человек, рост на 81 процент) и из Турции (28,7 тыс. человек – рост на 209 процентов). Лишь в 2015–2016 годах, в разгар миграционного кризиса и во время югославской войны 1992–1993 годов, количество просителей убежища из Германии превысило показатель 2023 года.