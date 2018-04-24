Число выданных паспортов болельщиков ЧМ-2018 достигло полумиллиона

Об этом 24 апреля на совещании о ходе подготовки к чемпионату мира сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак.

«Количество зарегистрированных болельщиков превысило 600 тыс., количество выданных паспортов составило примерно полмиллиона», — сказал Олег Пак.

Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, которые примут матчи ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, а также пригородных электричках и аэроэкспрессах, соединяющих аэропорты с центром города.

Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию РФ в период проведения турнира. Паспорт болельщика использовался при проведении Кубка конфедераций. Это нововведение России как страны-хозяйки соревнований. Паспорт болельщика представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый болельщик, купивший билет на матчи ЧМ-2018, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», болельщики ЧМ по футболу смогут заказать билеты на поезд по телефону. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Болельщики ЧМ по футболу смогут заказать билеты на поезд по телефону. По данным РЖД, из 440 тыс. мест в бесплатных поездах, организованных к чемпионату мира по футболу, уже забронировано более 200 тыс. Бронирование мест в дополнительных поездах доступно на сайте «Транспортной дирекции-2018». Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика Fan ID.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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