Число заказанных паспортов болельщика ЧМ-2018 достигло 750 тыс.

Такие цифры по состоянию на 13 мая сообщили в оргкомитете «Россия-2018».

«На 13 мая 2018 года заказано 750 тыс. паспортов болельщика, половина из которых заказана россиянами, 32 тыс. заявок поступило из США, более 25 тыс. — из Мексики, 23 тыс. — из Китая, 20,6 тыс. — из Аргентины, 19,4 тыс. — из Колумбии, 17 тыс. — из Перу, 16 тыс. — из Германии, 15 тыс. — из Бразилии и 12,6 тыс. — из Египта», — сказали в оргкомитете.

Паспорт болельщика — нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый болельщик, купивший билет на матчи ЧМ-2018.

Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, которые примут матчи турнира, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 3 мая в Сочи получил паспорт болельщика чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

О том, как получить паспорт болельщика, читайте здесь.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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