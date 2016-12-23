Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 74 человек

В Иркутске от отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник», по данным на 23 декабря, погибли 74 человека.

В региональном минздраве пояснили, что пострадали 122 человека, в стационарах находится 31 пострадавший.

Ранее в МВД сообщили, что за четыре дня в Иркутске было изъято более 22 тыс. л алкоголя, который продавался с нарушениями законодательства, сообщает РИА «Новости».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Иркутске с 17 по 21 декабря 60 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. К 22 декабря от отравления скончался уже 71 человек. Задержали владельцев подпольного цеха, где разливали жидкость «Боярышник». По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Премьер-министр Дмитрий Медведев 19 декабря на заседании Правительства РФ потребовал ужесточить контроль реализации «всякого рода спиртосодержащей продукции» вплоть до изъятия из торговли.

Президент России Владимир Путин 21 декабря поручил правительству ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции. Правительство должно разработать до 1 июля правки в законодательство, предусматривающие ужесточение правил оборота пищевых продуктов, парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта более 25%.

В Краснодарском крае 20 декабря стартовала проверка магазинов косметики, парфюмерии и бытовой химии. Инспекцию решили провести после массового отравления «Боярышником» в Иркутске. Роспотребнадзор уже отправил в лабораторию больше 30 подозрительных образцов.

Ранее Минфин предложил приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции и включить этот продукт в ЕГАИС. «ВКонтакте» в ноябре начала блокировку торгующих настойкой боярышника групп.

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