Чистая прибыль краснодарского ретейлера «Магнит» упала на 53%

Компания в третьем квартале получила 6,9 млрд рублей чистой прибыли.

Этот показатель на 53,3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. По данным компании, за девять месяцев «Магнит» заработал 27,7 млрд рублей, а за такой же период в 2016 году — 40,9 млрд рублей.

При этом чистая выручка в третьем квартале выросла на 6,5% до 286 млрд рублей. За девять месяцев чистая прибыль увеличилась на 6,4% до 841 млрд рублей. Валовая прибыль — до 228 млрд рублей.

С начала год ретейлер открыл 1 тыс. 638 магазинов. Общее количество магазинов сети на 30 сентября составило 15 тыс. 697. Торговая площадь сети составляет 5,6 млн кв. м, пишут «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский ретейлер «Магнит» начал переговоры о приобретении сибирской торговой сети ЕТК.

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