Чистая прибыль порта Новороссийск за 2016 год составила 40,7 млрд рублей

По данным финансовой отчетности, выручка ПАО «Новороссийский морской торговый порт» за 2016 год увеличилась на 12,4% по сравнению с 2015-м и составила 27,1 млрд рублей.

Чистая прибыль компании за год составила 40,7 млрд рублей. Валовая — 21,6 млрд рублей. Прибыль от продаж за год увеличилась на 11,9% — до 20,2 млрд рублей, прибыль до налогообложения составила 46,9 млрд рублей против убытка 10,3 млрд рублей по итогам 2015 года.

Себестоимость продаж возросла до 5,5 млрд рублей. Управленческие расходы увеличились на 32,1% и составили 1,4 млрд рублей. Сумма дебиторской задолженности за отчетный период сократилась с 1,87 млрд рублей до 574 млн рублей. Сумма кредиторской задолженности составила 236,5 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Новороссийск стал лидером по грузообороту среди морпортов России.

Источник