Член Совета Федерации Рауф Арашуков побывал с визитом в Геленджике

Рауф Арашуков встретился с главой города Виктором Хрестиным и отцом мужчины, которого после танцев на улице задержали за оказание сопротивления сотрудникам полиции.

Во время встречи стороны пришли к пониманию, что «наши народы должны жить в мире и дружбе, что нужно прилагать совместные усилия, чтобы больше подобных инцидентов не повторялось». Отмечается, что 18 августа задержанного Салима Ахабекова отпустили на свободу.

«Мы все живем в одном общем доме под названием Россия и наша задача – находить пути решения, подобных конфликтных ситуаций, стремится к дружбе и к добрососедству со всеми народами» — цитирует Рауфа Арашукова пресс-служба администрации Геленджика.

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