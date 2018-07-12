Член СПЧ счел опасным дисбаланс между числом работающих и пенсионеров

Леонид Поляков указал на необходимость проведения преобразований в пенсионной сфере.

Он пояснил, что в настоящее время соотношение пенсионеров и работающих в РФ оценивается как пять к шести.

«Если ничего не делать, резко сокращается число тех, кто своим трудом обеспечивает пенсии для людей, уже вышедших на пенсию. Если эта тенденция продолжится, то это на самом деле социально-экономическая катастрофа», — отметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Поляков полагает, что принятие правительственного законопроекта об изменении пенсионной системы будет стимулировать работу органов власти в области социально-экономического развития.

Он отметил, что в ходе обсуждения высказывались критические мнения, но призвал принять закон, который ставит перед правительством серьезные обязательства, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей. Минтруд РФ пообещал максимальную страховую пенсию до 34 тыс. рублей.

По прогнозам Минздрава РФ, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России достигнет 80,1 года. По прогнозам Минфина РФ, изменение пенсионного возраста даст прирост собственных доходов Пенсионного фонда на 5,9% в 2019 году.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства знает о реакции общества на предполагаемые изменения в пенсионном законодательстве. В России власти 61 региона выразили положительные мнения о законопроекте.

На Кубани депутаты поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста.

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