ЧМ-2018 в Сочи посетили 462 тыс. человек

Среди них 105 тыс. иностранных болельщиков.

С начала июня Сочи принял миллион туристов. Об этом рассказал заместитель главы города Сергей Юрченко на брифинге в пресс-центре ЧМ-2018. По его словам, половина гостей — 462 тыс. — приехали, чтобы увидеть большой футбол.

«Приезжают болельщики не только тех команд, которые участвуют в чемпионате, но и просто любители красивой игры, — заметил Сергей Юрченко. — Большой популярностью пользуется фан-зона на площади Южного мола в Сочи. На сегодняшний день ее посетили почти 320 тыс. человек».

Заполняемость средств размещения сейчас достигла 88%. С увеличенной нагрузкой справляется и сфера общественного питания. Поток посетителей вырос вдвое, в некоторых заведениях — в семь раз, при этом цены остались на уровне прежних.

«Хорошо организована транспортная логистика, — отметил замглавы Сочи. — Даже при полной загрузке стадиона вывезти болельщиков после матча удается всего за час. В городе курсируют 255 автобусов и шаттлов — это вдвое больше, чем до чемпионата, а также 70 пар электропоездов «Ласточка»».

Как рассказал Сергей Юрченко, для поддержания порядка на улицах при большом потоке туристов на круглосуточный режим переведены коммунальные службы, работает городской оперативный штаб, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник