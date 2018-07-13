ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря

Провести мундиаль осенью предложили из-за аномально жаркой погоды в Катаре в летний период.

Исполком ФИФА утвердил сроки проведения следующего чемпионата мира по футболу. Заседание состоялось 13 июля в Цюрихе.

Первенство будет самым коротким после ЧМ-1978, который прошел за 24 дня. На этот раз на проведение 64 матчей выделено всего 27 суток.

Сроки чемпионата мира в Катаре были утверждены исполкомом в рамках принятия международного календаря на 2018-2024 годы, сообщает Sportbox.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля будет сыграно 64 матча.

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