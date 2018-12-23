ЧР по фигурному катанию выиграла 14-летняя спортсменка

Первое место заняла Анна Щербакова, которая набрала 229,78 балла.

На втором месте Александра Трусова (229,71), третья — Алена Косторная (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая лидировала после короткой программы, в итоге стала пятой (212,03).

Место в сборной России на чемпионат Европы получают спортсменки, занявшие первые два места на национальном первенстве. Но Щербакова, Трусова и Косторная не могут выступать на взрослых международных соревнованиях из-за возрастного ценза — каждой из них на момент 1 июля 2018 года не было 15 лет.

Таким образом в команду попадают Загитова и ставшая четвертой Станислава Константинова, сообщает ТАСС.

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