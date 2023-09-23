Что будет делать Киев, если США прекратят военную помощь?

У украинских властей нет конкретного плана, что делать, если США прекратят военную помощь, заявил в интервью PBS секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

“Мы как-то не можем сказать, что ведем отдельные обсуждения по плану Б. Мы не хотим участвовать в абстрактных дискуссиях”, – заявил он.

После того, как журналист Данилов заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на закрытой встрече с американскими конгрессменами: “Если мы не получим помощи, мы проиграем война.» попросил объяснений.

Данилов пояснил, что Зеленскому было трудно видеть ежедневные сообщения о погибших военнослужащих; Киев надеется на помощь.