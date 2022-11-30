Что будет с ценами на бензин в России, если Запад установит потолок стоимости нашей нефти

План стран НАТО по ограничению цен на российскую нефть может отразиться на нашем внутреннем розничном рынке.

Определенный баланс, сложившийся в последние пару лет на топливном рынке страны, может быть нарушен. С одной стороны, в следующем году Россию ждет внутренняя корректировка демпферного механизма, используемого правительством для регулирования розничных цен. С другой – сам демпфер, как инструмент, может забарахлить, из-за того что отрасль окажется в уникальной ситуации внешнего регулирования отпускных цен. Да, руководство России пообещало не продавать нефть тем, кто будет придерживаться введенного потолка. Но для внутреннего рынка и самого демпферного механизма такое решение может создать еще больше сложностей и проблем, обернувшись, как это нередко бывало, очередным кризисом и скачком цен на АЗС.

В настоящее время топливный рынок РФ регулируется, в том числе, демпфирующим механизмом. Его суть такова: если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

В текущем году демпфер на бензин был скорректирован, с тем чтобы он учитывал скидку на российскую нефть Urals на мировых рынках при расчете размера выплат. Эта норма действует с сентября по 31 декабря 2022 года.

Соответственно, учет размера дисконта на российскую нефть (той скидки, которую мы дали нашим азиатским партнерам в 2022-м) уже приведет к уменьшению размера выплат из бюджета нефтяным гигантам по итогам года. А впереди новые потери, в случае, если страны НАТО установят потолок цен на углеводород.

Порт Новороссийска. Отсюда идет значительная доля поставок российской нефти в Европу.

Но опасно еще и то, что при такой ситуации не понятно, как надо будет считать демпфер в 2023-м? От какой суммы? Той, что установили нам американцы и их союзники по НАТО? Той, по которой мы можем продать остальным странам? При этом возможный потолок если и установят, то на нефть, перевозимую в танкерах. А, скажем, Польша получает наше топливо по нефтепроводу, и на нее ограничение распространяться не будет. Значит, и цена окажется опять другой.

Безусловно, при желании правительство и нефтяные компании смогут договориться о новой формуле расчетов. Однако, как известно, наши углеводородные гиганты не любят терять свои доходы. Разговоры о патриотизме, сложном периоде для России и необходимости объединить усилия всего общества – в олигархических кругах «дурной тон». Поэтому, обсуждая с правительством формулу компенсации, нефтяники – – при любом варианте будут искать пути возмещения выпавших сумм: потерянных по итогам 2022-го, и тех, что могут потерять в 2023-м.

Увы, вариантов здесь не так много, Скорее всего, пойдут они традиционным путем: попытаются компенсировать потери за счет внутреннего рынка. Однако, в Минэнерго РФ оптимистично утверждают, что рост цен на бензин на АЗС в 2023 году будет в рамках инфляции. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в кулуарах конференции «Территория энергетического диалога», которая проходит в рамках Российской энергетической недели.

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Сейчас инфляция очень низкая: меньше 1%. Но по итогам 2022-го Росстат может насчитать порядка 10-12%. Что уже само по себе показатель существенный. Но вертикально интегрированные нефтяные компании априори рассчитывают на прибыль выше показателей инфляции. И они могут своими действиями создать на внутреннем рынке дефицит топлива, что приведет к диспаритету оптовых и розничных цен, кризису на АЗС и последующим скачком стоимости бензина.

Некоторые эксперты надеются, что вводимые против России ограничения, напротив, создадут профицит топлива на внутреннем рынке. И вынудят АЗС снизить цену бензина. Но такая логика более чем сомнительна. Например, президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин, объяснил, почему хотя превышение предложения над спросом должно было вызвать снижение цен на бензин в рознице, однако этого до сих пор не произошло:

«На внутреннем российском рынке есть профицит топлива, оптовые цены упали, но розничные цены сильно вниз не пошли. Здесь есть несколько причин. Одна из них в том, что политическая ситуация постоянно меняется, и у продавцов бензина нет четкой уверенности, что оптовые цены зафиксируются на нижнем уровне. В такой ситуации операторы АЗС не спешат сильно снижать цены, чтобы потом не пришлось их резко повышать. Если это сделать, то можно спровоцировать напряженность в отношениях с владельцами автотранспорта», — заявил Олег Ашихмин.

Президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин.

То есть, чтобы нас потом не расстраивать повышением цен, их не снижают, когда могут. Логика не рыночная, а именно российская! Впрочем, конечно, думают владельцы АЗС вовсе не про нас. Их стандартная доля прибыли в цене 1 литра бензина в трудные времена составляет около 5 рублей. А в такие периоды, как сейчас, в 2-3 раза больше. И пока есть возможность, розничные сети наживаются на автолюбителях и транспортных предприятиях.

Хотя Олег Ашихмин и не исключил снижение цен на топливо на АЗС в обозримом будущем, если оптовые цены на бензин продержатся на низком уровне значительный период времени. Впрочем, такой подход можно назвать несколько наивным: вряд ли наступит такой момент, когда собственники АЗС вдруг решат, что им уже хватит прибыли, и можно подумать об интересах покупателей.

Да и профицит внутреннего рынка – явление временное и легко устранимое. Скажем, наш экспорт в Европу, действительно, просел, в районе 3-4% по объемам (по суммам он вырос). Тогда как в Китай в 2022 г мы уже продали столько же, сколько в Европу. Существенно выросли поставки в Индию. Так что любые ограничения на Западе нефтяники планируют компенсировать на Востоке.

Объем продаж топлива в страны Азии существенно вырос.

К тому же, есть еще один инструмент борьбы с профицитом: остановка нефтеперерабатывающих производств на ремонт, или снижение их мощностей. Этот механизм наши нефтяные гиганты уже применяли, отстаивая свои интересы на внутреннем рынке. Действует безотказно. Сначала розница еще держится, просто теряя уровень своих доходов. Но за 2-3 месяца возникает мощнейший дефицит. В итоге сети АЗС вынуждены покупать топливо не на пустующей бирже, а у региональных представителей нефтяных холдингов. По совсем другим ценам. И, чтобы не прогореть, постепенно повышать стоимость на стелах.

Правительство же пока озабочено не подобным сценарием, а вопросами мирового рынка. «Введение потолка цен на российскую нефть может спровоцировать дефицит энергоресурсов», – заявил вице-премьер России Александр Новак. Правда, пока страны Евросоюза не смогли договориться об уровне лимита цен на нефть из России. Так как Польша настаивала на том, что предельные цены должны быть установлены ниже, чем было предложено G7.

Вице-премьер России Александр Новак.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны Евросоюза обсуждают возможность установления потолка цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель. А 29 ноября стало известно, что цена российской нефти Urals в портах Приморска и Новороссийска упала ниже $52 за баррель.

К сожалению, для российских потребителей эта новость ничего хорошего не значит. Во-первых, она означает снижение доходов бюджета страны. Во-вторых, потери демпфера нефтяными компаниями. А это потенциальный стимул для них раскачать внутренний рынок, и попытаться за счет кризиса потерянные средства вернуть.