Что дали наши удары по украинской энергосистеме: стала ли победа немного ближе

Минобороны РФ заявило, что наши вооруженные силы поразили все назначенные объекты системы энергетики Украины — насколько значительный ущерб мы нанесли

Изначально удар по инфраструктурным объектам Украины был воспринят многими как ответ за теракт на Крымском мосту. Однако, со временем стало ясно: это не разовая акция, а системное воздействие, имеющее определенные цели. Ряд наблюдателей считает: главная задача российских атак – убедить Владимира Зеленского начать переговорный процесс. Но с учетом всех факторов понятно: сделать это удастся только если энергосистема окажется абсолютно не способной войти в зиму. Получилось ли у вооруженных сил РФ нанести ей непоправимый ущерб? В Киеве утверждают, что да. Однако, есть все основания считать, что Зеленский лукавит.

Падение есть, но всего 9%

Еще недавно в Киеве заявляли о повреждении до 30% всех электростанций. Потом цифра выросла и вовсе до 40%. При таких масштабах уже должны были начаться необратимые последствия: массовая остановка предприятий и многочасовые системные отключения электричества в городах. Однако, хотя отключения на Украине и происходят, они носят разовый и временный характер: после попадания наших ракет, оборудование отключают. Но, чаще всего, после ремонта оно вновь начинает функционировать.

По данным «Укрэнерго», генерация электроэнергии на 5-е октября, до начала атак на энергосистему, составляла 12.07 гигаватт. А на 18 октября 11.13 гигаватт. Да, меньше. Но всего на 9%. Никаких 30-40% здесь нет. Более того, благодаря периодическим веерным отключениям, украинцы пока удерживают энергосистему в относительно стабильном состоянии.

Генерация электроэнергии на Украине снизилась всего на 9%. Ни о каких 30 или 40% речь не идет.

Как считают аналитики канала Readovka, проблема тут не в неэффективности ударов, а в колоссальном резерве мощностей, которые имеет Украина: «За счет почти полной остановки промышленности и экспорта электроэнергии в ЕС, сейчас задействовано менее 50% всех мощностей украинской электрогенерации. Прежде всего речь идет о ТЭС и ТЭЦ, которые сейчас работают лишь на малую толику от своей максимальной мощности».

Надо бить по трансформаторам АЭС

При этом эксперты уверены: украинскую энергосистему можно парализовать имеющимися в наличии у ВС РФ средствами. Вот факт: более 50% генерации (~6 ГВт) на данный момент осуществляют АЭС (Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская). Безусловно, бить по самим станциям недопустимо: это может привести к радиационной катастрофе. Но есть и другое решение: атаковать ОРУ (открытая распределительная установка) подстанций с которыми связаны АЭС, а именно – их трансформаторы.

В частности, подстанции 750кВ. В случае уничтожения на них всех трансформаторов переток мощности со стороны АЭС в энергосистему Украины фактически прекратится. В этой ситуации станции будут остановлены. А их перезапуск — трудоемкий и долгий процесс. В условиях надвигающихся холодов, внезапная остановка всех АЭС может иметь катастрофические последствия для хозяйства страны. Пока ударам подверглись несколько таких подстанций: Североукраинская, Днепровская и Винницкая. Повреждение трансформаторов на данных подстанциях сразу же вызвало веерные отключения в Харькове и Днепропетровске. Однако, пока это больше выглядит как намек Зеленскому: мол, мы знаем, куда надо бить, если что. Но само массированное поражение таких подстанций пока отложено.

ОРУ – открытая распределительная установка.

По информации канала «Инсайд», MI-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб Зеленского, о том, что Кремль согласовал удары по подстанциям на украинских АЭС с ноября месяца. Британская разведка рекомендует Банковой усилить АЭС дополнительными ПВО и готовить украинцев к тяжёлой зиме. Вот только, вполне возможно, данная информация – обычный вброс.

Баланс генерации и потребления не нарушен

Тем более, как оказывается при более детальных и многосторонних расчетах, пока ситуация вообще не выглядит пессимистично для Киева. Украинское медиагенство «Равенство» отмечает, что к началу СВО Украина уже де-факто лишилась 10% своих энергетических мощностей, а с начала года – ещё 19%, в первую очередь из-за утраты Запорожской АЭС. Но в то же время страна потеряла 20% экономики и населения, которое пропала необходимость снабжать электричеством.

ВВП Украины за 9 мес. 2022 г. потерял 30%, следует из предварительной оценки министерства экономики страны, а по итогам года сократится на 35%. Спад производства закономерно тоже вызвал и спад спроса на электроэнергию. То есть, по большому счету, существовавший баланс генерации и потребления нарушен не был вообще.

Украина компенсировала потери от наших ударов наращиванием мощностей на неповрежденных станциях.

Что касается российских ударов, то они привели к тому, что отдельные электростанции (по которым не были нанесены удары) просто начали работать на полную мощность. И это, во многом, компенсировало все потери. Ведь общий коэффициент использования установленной мощности в 2021 г. составлял 54%, следует из данных Министерства энергетики Украины. Для АЭС – около 75%, ТЭС – 50-55%, а ГЭС – меньше 50%.

Станции могут выдержать ядерный удар

«Заявление Зеленского следует читать так: 30% электростанций не разрушены, а получили повреждения», – считает заведующий лаборатории глобальных проблем энергетики Московского энергетического института Владимир Клименко. А повреждения могут быть разными: разрушение гидроагрегатов ГЭС может потребовать годы на ремонт, а если осколками выбило стекла в помещениях или перебило сети, на ремонт уйдет несколько часов или дней.

«Электростанции на Украине советские, то есть при их строительстве обеспечивали повышенные меры защиты, вплоть за возможности выдержать ядерный удар. Просто так их не уничтожишь», – говорит директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. Киев, вероятнее всего, завышает нанесенный ущерб, уверены эксперты.

АЭС и ГЭС, а это около половины энергетической инфраструктуры Украины, по сути, не подверглась атакам. Ракетные удары наносились преимущественно по ТЭС и ТЭЦ, на которые приходится 55% оставшихся под контролем Киева мощностей.

Плотина ДНЕПРОГЭС.

Однако, правительство Украины уже призвало людей по всей стране «ограничить» потребление энергии. «У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», – заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Российские удары как коммерческий проект Киева

Для чего же тогда Киев делает громкие заявления? Дело в том, что даже без российских ударов предстоящий отопительный сезон Украине ничего хорошего не сулил — отсутствие плановых работ на водопроводных, отопительных и канализационных сетях этим летом так или иначе должно было «аукнуться» авариями в зимний период. На Украине изношены более 70% энерго- и теплосетей, что прямым образом может отразиться на безопасности страны в зимний период.

Неофициальная статистика указывает на 15 000 котельных, которые нуждаются в срочном ремонте: при доставке теплоносителя от его производителя к потребителю теряется до 40-45% тепла.

Под предлогом “гуманитарной катастрофы” Киев попытается выбить из Запада деньги на ремонт теплотрассы, котельных и энергохозяйства, которые устаревали и разворовывались десятилетиями.

Энергоэффективность Украины тоже под вопросом — потери, которые происходят в украинских электрических сетях, достигают 20-30%. Инфраструктура устарела, и это глобальная проблема для страны.

Судя по всему, в Киеве хотят решить проблему, формировавшуюся в течении десятилетий, в сжатые сроки. Само собой, благодаря вливаниям Запада. Как заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, «мы получаем 3-4 миллиарда долларов в месяц. Но меньше всех выделил ЕС, который ещё в июне пообещал нам 8 миллиардов евро, а в реальности выделил чуть больше 2. Только на днях поступил новый транш помощи в 2 миллиарда евро». По словам Шмыгаля, транш поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах. Но, получается, что 4 млрд. европейцы никак не додадут! А, значит, их надо поторопить!

Судя по всему, публичное накручивание цифр энергетических потерь Украины связано, в первую очередь, со стремлением выбить из ЕС очередной транш. И тут России стоит дважды посчитать: сравнить стоимость ракет (одна крылатая ракета «Калибр» оценивается в более чем 6,5 млн долларов США), которые разрушают второстепенные энергетические объекты, с реальными потерями Украины. А потом прибавить к ним «выбитые» под наступающую «гуманитарную катастрофу» суммы. Может оказаться, что по факту своими ударами мы лишь способствовали эффективному наполнению бюджета Незалежной.

Все разговоры Зеленского о разрушении 30-40% энергосистемы страны – всего лишь попытка давить на жалость.

Почва для использования табуированных методов

Кроме того, есть второй аспект. По мнению аналитиков канала «Инсайд», Зеленский осознаёт, с какими трудностями придется столкнуться гражданам в случае действительно эффективных российских ударов. Но он убежден: для продолжения борьбы необходимы жертвы. То есть, Офис Президента использует ракетные удары по критической инфраструктуре для формирования из РФ негативного образа. В итоге, украинцы должны понять, что другого пути у Зеленского нет, а поддержка граждан даст право власти идти на самые радикальные сценарии.

Поэтому, если холодная зима-2023 начнет переламывать ситуацию в пользу России, нельзя исключать применения со стороны ВСУ «табуированных» средств поражения – грязной бомбы из радиоактивных отходов АЭС, бактериологического оружия, массовых терактов против мирного населения российских городов. Почва для этого уже подготовлена.

Если зимой Зеленский почувствует, что теряет власть из-за недовольства замерзающего населения, то он может пойти и на применение оружия массового поражения.

В тоже время украинское командование, в отличие от нас, «не мельчит» при выборе для своих ударов по критически важной инфраструктуре. В Пентагоне смоделировали ситуацию, что будет от взрыва Каховской дамбы и какие последствия это вызовет для всего региона. «В случае взрыва дамбы миллионы тонн воды обрушатся на Херсон со скоростью 24,4 км/час и высотой волны в 1 метр. Уже через 2,5 часа последует довольно резкий подъем уровня до 4,8 метра. Наводнение продлится трое суток и полностью уничтожит областной центр», — говорилось в докладе.