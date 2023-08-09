Что делает Минюст для доведения правовой информации до населения?

Министерством юстиции разработано более 450 видеороликов о важнейших проблемах, волнующих население и размещенных в социальной сети YouTube. На брифинге, проведенном в АОКА, начальник информационной службы Минюста Севара Оринбоева проинформировала общественность о предоставлении правовой информации и мониторинге данных процессов:

всего более 200 000 в различных местах проводились агитационные мероприятия.

На основе принципа «За человеческое достоинство» со 2 по 30 июня с.г. была проведена правовая акция «Права человека – высшая ценность». В рамках акции органами юстиции организовано около 5000 правозащитных мероприятий.

Министерством юстиции совместно с профильными ведомствами под руководством Министерства юстиции Республики Каракалпакстан, областных управления юстиции г.Ташкента, в целях дальнейшего повышения электоральной культуры населения сформировано 14 региональных эдвокаси групп, проведено на местах более 2750 правозащитных мероприятий.

В частности, на телевидении и радио 82 выступления, проведено 2138 семинаров и круглых столов, размещено более 108 информационных материалов на сайте и в социальных сетях, более 20 аналитических материалов и статьи были опубликованы в газетах и ​​журналах.