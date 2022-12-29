Что подорожает в 2023 году: эксперты назвали самые популярные у россиян товары и услуги

По мнению экспертов, большинству россиян придется затянуть пояса в будущем году.

В текущем году инфляция в России вышла к двузначному значению — 12%, продолжится эта тенденция и после Нового года. Какие популярные товары и услуги подорожают больше остальных, рассказали финансовые эксперты, инвесторы и юристы изданию «АиФ».

Многие специалисты сходятся во мнении, что велика вероятность подорожания автомобилей. Западные производители остановили деятельность в нашей стране, но их продукция продолжает попадать в Россию «обходными путями», что безусловно скажется на стоимости иномарок.

По мнению юриста Евгении Боднар и доцента Финансового университета при Правительстве РФ Ольги Борисовой, объявление АвтоВАЗа о сокращении темпов производства в 2023 году заставит поднять цену и на отечественные авто на 5-20%.

Прибавит в цене и техника. Так как многие производители ушли из страны, техника попадает к нам через третьи страны, что накладывает дополнительные расходы и влияет на конечную стоимость товара – профильные специалисты ожидают рост цен до 10%.

Подорожает алкоголь и табачные изделия. Уже с 1 января на 4% увеличатся сборы на алкогольную продукцию крепостью до 9%, на 4,65% – на винные напитки и игристые вина, на 4,4% – на пиво, на 4,16% – на сидр, пуаре и медовуху. Акциз на табак также вырастет.

Сладкие напитки подорожают из-за пошлины в 7 рублей, которая вступит в силу с будущего года. Эта мера призвана снизить количество заболеваний диабетом.

Вероятно и подорожание бензина и дизельного топлива. Специалисты склонны связывать это с ростом акциза на моторное топливо на 4%.

Также в наступающем году точно вырастут госпошлины на оформление документов, так как Минфин отменяет 30%-ную скидку на оплату через «Госуслуги». Кроме того, источники сообщают о планах сотовых операторов увеличить цены на связь.

Индексация коснётся и стоимости проезда в общественном транспорте, будут пересмотрены цены на Ж/Д перевозки. Эксперты ожидают в связи с этим подорожания отдыха – как внутреннего, так и зарубежного.

«На внутреннем рынке это будет связано с ростом затрат отельеров, возросшим спросом из-за подорожания зарубежных туров и проблемами получения виз в страны Евросоюза и проч. Туры по России подорожают на 10%», – считает Борисова.

Зарубежные же поездки подорожают вследствие необходимости изменения маршрута для пассажиров российских авиакомпаний.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников рассказал о категории товаров, которые подешевеют в преддверии новогодних праздников. В беседе с агентством «Прайм» эксперт заявил, что в декабре традиционно снижаются цены на летние сезонные продукты.