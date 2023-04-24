Что сказал Лавров в Совбезе ООН?

Основные заявления Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Совете Безопасности ООН:

— Никто не давал США права говорить от имени всего мира сообщества;

— Международная валюта. Фонд полностью стал средством достижения военных целей США;

— Сегодня и ООН, и требования ее Устава угрожают глобальные амбиции США;

— США под своей эгидой в Азии — Создают механизмы вмешательства в морскую безопасность в Тихоокеанском регионе;

— США пытаются подорвать многосторонние отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

— США, как и ранее, Корея готовы обсудить вопрос денуклеаризации полуострова с КНДР без каких-либо предварительных условий;

— о ситуации вокруг Украины: мы четко сказали, почему и за кого воюем;

— Организация Объединенных Наций Необходимо расширить количество членов Совета безопасности за счет азиатских и африканских стран, в настоящее время в нем очень сильно представлен Запад.