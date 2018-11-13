Что связывает Сочи и писателя Николая Островского

Имя автора романа «Как закалялась сталь» не вошло в сочинский шорт-лист конкурса «Великие имена России». Однако писателя и Сочи связывает многое: он провел на курорте последние годы своей жизни и именно на берегу Черного моря дописал один из главных своих трудов.

Часы в комнате Николая Островского молчат почти 82 года. Стрелки остановились на 7:50 — это время, когда не стало писателя. Именно в сочинском доме литератор провел последние, самые драматичные годы жизни. Но и до переезда на курорт судьба не баловала советского классика.

«Писатель родился в благополучной сельской семье. Поворотом в судьбе Николая Островского стала Первая мировая война. Он и его семья были вынуждены стать беженцами и поселиться в Шапетовке, где они уже бедствовали», — рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом литературно-мемориального музея Николая Островского Ольга Матвиенко.

Война не только обрекла семью Островского на бедность, но и подорвала его здоровье. После контузии писатель начал терять зрение, а позже врачи диагностировали тяжелую болезнь. Но именно она в итоге подтолкнула Островского к литературе. Экскурсовод сочинского музея Ольга Матвиенко говорит, что тогда жизнь автора круто изменилась, а вместе с ней и вся советская проза.

«Он начал обдумывать произведения. И вот тогда появляются эти замечательные слова: «Собираюсь писать историческо-лирическую героическую повесть. А если отбросить шутку, то всерьез хочу писать, но не знаю, что только будет». И вот эти слова — историческо-лирическая героическая повесть — точно определяют жанр этого текста», — отметила Ольга Матвиенко.

Николай Островский жил в Сочи с 1928 по 1936 год. Здесь он написал свой знаменитый роман «Как закалялась сталь» и начал новое произведение. Почти слепой, с непослушными и скованными болезнью руками, он не мог провести и дня без строчки.

«После того, как болезнь лишила Островского возможности писать самостоятельно, он начал диктовать главы секретарю. Помощник сидел рядом с кроватью классика и часами заносил строки в блокнот. За день таким образом рождались десятки страниц рукописного текста, а после секретарь передавал фрагменты произведения профессиональным машинисткам. Именно так появились главы романа «Рожденные бурей» — это второе произведение Островского. Но эту книгу автор закончить не успел», — пояснила собственный корреспондент «Кубань 24» Валерия Шурко.

После смерти писателя его дом стал музеем, и уже больше 80 лет является одним из центров культурной жизни Сочи. Здесь та же мебель, картины, даже посуда и черновики, но главная сокровищница, как и при жизни писателя, — библиотека.

«Здесь вся художественная литература, расставленная в алфавитном порядке — и советская, и российская, и зарубежная. Отличает это собрание книг, прежде всего, вся серия библиотеки приключений», — рассказала Ольга Матвиенко.

Всего в библиотеке около 1,5 тыс. томов. За годы работы дома-музея в его стенах побывало более 7 млн туристов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник