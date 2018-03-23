Что такое пароконвектомат и зачем он нужен

Общепиты и предприятия пищевой промышленности используют разное оборудование в своей работе – варочные, холодильные, пекарские установки и многое другое. Но есть такое оборудование, которое способно заменить работу нескольких автоматов, и к ним относится пароконвектомат.

Пароконвектомат может выполнять функции:

— жарочного и духового шкафа;

— конвекционной печи;

— пароварки;

— фритюрницы;

— жарочной поверхности;

— пищеварочного котла.

На пароконвектомате SelfCookingCenter повар сможет приготовить любое блюдо, а его присутствие на профессиональной кухне сэкономит пространство за счет компактности, драгоценное время, которого всегда не хватает, деньги предпринимателя и нервы. Принцип работы аппарата простой, у него имеется несколько режимов работы. Можно приготовить нежное блюдо из мяса, рыбы и морепродуктов на пару. А выпечка мучных изделий, запекание продукта с хрустящей корочкой легко осуществляется за счет циркуляции горячего воздуха внутри камеры. Третий режим работы позволяет использовать при приготовлении блюд и перегретого воздуха, и пара.

В этом оборудовании сочетаются обработка паром и обычный нагрев воздуха, а тепловые потоки равномерно перемещаются по всему объему шкафа, распределяя влажный горячий пар. При выборе пароконвектомата нужно обратить внимание на следующие моменты:

— газовый прибор в эксплуатации дешевле, но он всегда больше по размерам;

— инжекторные приборы стоят недорого, но они больше годятся для жарки и запекания;

— пароконвектомат с автоочисткой изнутри удобен и сэкономит время и труд повара;

— чем выше будет загрузка, тем больше можно приготовить одновременно продуктов. Но с полупустыми полками прибор работать не должен.

Пароконвектомат может работать от газа или электричества. Газовый прибор подключается к сжиженному или природному газу. Он стоит дороже, чем электрическое оборудование. Однако работа прибора быстро окупается. Универсальные пароконвектоматы сейчас стоят практически в каждом пищевом блоке, они соответствуют всем санитарным нормам. Это оборудование часто используют и в домашних условиях, оно позволяет приготовить множество блюд и сэкономить время и деньги.