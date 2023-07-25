«Чёрный день для демократии». Основные израильские газеты печатали свои обложки черным цветом.

Крупнейшее израильское печатное издание 25 июля вышла первая полоса с черными прямоугольниками и лозунгами «Черный день для израильской демократии».

Вчера вечером Кнессет принял в окончательном чтении закон о судебной реформе, который стал причиной нескольких месяцев протестов в Израиле. Он опровергает принцип разумности, ограничивающий полномочия Верховного суда Израиля, который имеет право блокировать любое решение правительства. Это один из основных и наиболее спорных элементов судебной реформы.

Общественные протесты против судебной реформы в Израиле продолжаются уже несколько месяцев. Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией. 27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приостановке судебной реформы, однако позже власти вернулись к обсуждению вопроса.

Вечером 24 июля, после принятия законопроекта, в Израиле вновь начались протесты против судебной реформы. Сообщалось, что несколько десятков человек были арестованы.