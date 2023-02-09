Цифровое будущее денег уже наступает: могут ли отменить наличные?

Доля цифровых платежей растет, а многие страны внедряют альтернативные банкнотам и монетам инструменты расчетов.

Уже сейчас понятно, что доля цифровых платежей растет, а многие страны внедряют альтернативные банкнотам и монетам инструменты расчетов. Некоторые решают совсем отказаться от наличных денег — как это повлияет на нашу жизнь.

Весь мир обсуждает внедрение CBDC – central bank digital currency, такой аббревиатурой обозначают цифровые валюты национальных банков, стоимость которых привязана к стоимости фиатной валюты государства, то есть привычных нам денег. Чем-то такие валюты похожи на криптовалюту, но отличия есть — и кардинальные.

Схожесть в том, что и криптовалюта, и цифровые валюты реализованы на блокчейне. Однако у криптовалют отсутствует единый эмитент, а также гарантии защиты прав потребителей, их стоимость подвержена серьезным колебаниям. Цифровая валюта — это обязательство центробанка страны, её выпустившей. Это деньги, созданные с помощью технологий — цифровые версии долларов, юаней, евро или любой другой валюты.

Фото: pixabay.com

Сейчас 114 стран изучают цифровые валюты, и их коллективная экономика составляет более 95% мирового ВВП. Некоторые страны, включая Китай, Индию, Нигерию и Багамские острова, уже в той или иной степени внедрили цифровые валюты. Другие, такие как Швеция и Япония, готовятся к возможному внедрению.

Преимуществами цифровой валюты называют её экологичность (для изготовления не используется бумага, металлы, красители), удобство, надежность. Например, их невозможно подделать и легко отследить в случае кражи. Кроме того, с использованием цифровых валют сокращается количество «серых» зарплат. Например, в Литве еще в начале прошлого года работодателей обязали выдавать зарплаты исключительно с помощью электронных платежей. Так государство борется с теневым бизнесом, который выплачивает сотрудникам зарплаты «в конвертах» или существенно занижает их для отчетов государству.

Фото: pixabay.com

CBDC условно можно разделить на два типа.

Первый — для компаний и организаций, когда переводы благодаря цифровым валютам будут проходить намного быстрее, а также будут более безопасными. За сделками будут следить структуры Центробанка. Одну из таких систем тестируют сейчас в Нью-Йорке несколько банков и ФРС.

Второй тип — это разновидность обычных денег, которое использует население. С точки зрения обычного человека, использование цифровой валюты ничем не отличается от электронных денег на счете сегодня. Уникальность её только в том, что она производится и хранится на счетах, к которым ЦБ имеет прямое отношение. Например, если правительство решит выплатить пособия, то оно просто пополнит электронный баланс каждого получателя.

Фото: pixabay.com

Одной из таких валют является китайский цифровой юань. Им могут пользоваться обычные граждане через существующие платежные сервисы, такие как Alipay и WeChat Pay. О готовности цифрового юаня к тестированию было объявлено в конце 2019 года, а в 2020-м его запустили в четырех городах страны. Теперь цифровой юань получает всё большее распространение и считается на сегодня единственной законной электронной валютой в Поднебесной. По данным Народного банка Китая, объем цифровых юаней в обращении на конец 2022 года составил 13,61 млрд или около 2 млрд долларов.

Цифровая рупия используется в Индии. В конце прошлого года пилотное внедрение такой валюты начали в крупных индийских городах — Нью-Дели, Мумбаи, Бангалоре и Бхубанешваре. Участвуют четыре коммерческих банка и Центробанк. Пользователи могут использовать цифровую рупию в банковских приложениях и использовать её для оплаты — для этого можно создавать и сканировать созданные кем-то QR-коды. Дополнительную форму национальной валюты тестируют также и в сделках с государственными облигациями.

В Нигерии, на Багамских островах и востоке Карибского моря уже достаточно давно используют собственные цифровые валюты.

В России с февраля прошлого года тестируют цифровой рубль. Участвуют в тестировании Центробанк и 12 российских банков, проверяя переводы и обмены. Использовать цифровой рубль хотят и в бюджетных целях. Глава Минфина страны Антон Силуанов назвал использование такой формы денег перспективной и надежной.

Фото: ЦБ РФ

«Какие плюсы: цифровой рубль и покупка этого рубля — абсолютно надёжны, потому что эмитент — Центральный банк. Если у тебя деньги хранятся в коммерческом банке, то есть потенциальные риски, что банк обанкротился и деньги пропали», — заявил Силуанов в подкасте «Лёгкие деньги» на Первом канале.

В конце прошлого года в Госдуму был внесен пакет законопроектов о введении в России в оборот цифрового рубля. Они вносят изменения в законодательство, определяют статус цифрового рубля, а также правила оборота такой валюты на территории страны. Сообщалось, что случае принятия основные нормы закона вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

Исследования показывают, что безналичные платежи всё больше распространены как в мире, так и в нашей стране. Летом прошлого года заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов сообщил, что доля безналичных расчетов в России достигла 75%. Доля наличных составляет 25%.

Фото: pixabay.com

Совсем наличные наверняка не исчезнут, хотя в ряде стран стремятся к этому.

Например, в Швеции нельзя заплатить на личными в транспорте, безналичную систему оплаты использует малый бизнес и даже церкви. Традиционные купюры и монеты используются в стране только в 2% случаев, а наличные принимают менее 20% магазинов.

Во Франции около 92% платежей — безналичные, а банковскими картами пользуются около 70% населения. Крупные зарплаты запрещено выдавать купюрами, только переводом на банковский счет, заплатить за крупные товары тоже нельзя наличными.

Ранее «Блокнот» рассказал, что цены на новостройки в России в 2023 году могут снизится на 10-15%. Как считают эксперты, дело не в экономическом кризисе, а в искусственном завышении цен на квартиры в 2021-2022 годах. Тогда ценник взлетел на 30%, а теперь начался обратный процесс. Правда, дешевеет недвижимость медленнее: застройщики не хотят расставаться со сверхприбылями.