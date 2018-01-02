ЦИК получил более 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

Документы по выдвижению от кандидатов, которые идут на выборы в порядке самовыдвижения, ЦИК будет принимать до полуночи 7 января.

«С 18 декабря к настоящему моменту в Центральную избирательную комиссию РФ поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ, от 64 субъектов выдвижения: от 21 политической партии и 43 самовыдвиженцев», — сказала глава ЦИК России Элла Памфилова.

Она уточнила, что 1 января было последним днем когда, в соответствии с законом, самовыдвиженцы могли подать уведомления о проведении собрания группы избирателей в поддержку выдвижения кандидата, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На выборы планируют пригласить наблюдателей из 100 стран.

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