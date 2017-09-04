ЦИК попросил наблюдателей приходить на участки за час до голосования

В большинстве регионов России во время выборов участковые избирательные комиссии открываются в 8:00, а в Калининграде — в 7:00.

Всем наблюдателям, которые 10 сентября будут следить за ходом выборов, рекомендовали приходить на участки за час до их открытия, чтобы успеть ознакомиться со списком избирателей и обсудить места для наблюдения. Такая новация была введена в 2016 году.

Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина напомнила, что период наблюдения начинается с момента начала работы участковой избирательной комиссии (УИК) в день голосования и заканчивается, когда протокол об итогах голосования передается в вышестоящую комиссию, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае выборы в ЗСК пройдут 10 сентября. Состав шестого созыва кубанского парламента сокращен со 100 до 70 депутатских мест, количество одномандатных округов — с 50 до 35.

7 ответов на вопросы о выборах в Законодательное собрание Краснодарского края читайте здесь.

Вернуться на ленту

Источник